Ex-astro da Disney é condenado por pedofilia

Stoney Westmoreland, conhecido por sua interpretação na série Andi Mack, da Disney, foi condenado a dois anos de prisão federal por crimes sexuais envolvendo menores. De acordo com o NY Post, o ex-astro, atualmente com 52 anos de idade, ficará 10 anos em liberdade supervisionada e será obrigado a se registrar como agressor sexual.

Stoney foi detido pela primeira vez em Salt Lake City em dezembro de 2018. Na época, ele foi acusado de tentar atrair um adolescente de 13 anos de idade para fazer sexo utilizando um aplicativo de relacionamento.





As autoridades afirmaram na época que ele pegou um carro de um aplicativo de compartilhamento de carona para encontrar o adolescente para que eles pudessem se encontrar em um quarto de hotel. A polícia também alegou que ele enviou imagens em que aparecia nu para a criança e solicitou fotos em troca.

Ele foi detido e admitiu à polícia que havia enviado as fotos para o adolescente. Sua advogada Wendy Lewis disse à Fox News recentemente que achava que estava conversando com um adulto no aplicativo de namoro.