Ex-assistente de palco de Geraldo Luís relata terror nos bastidores da RedeTV!

03/09/2024 - 17:18

A modelo Alline Alves, ex-assistente de palco do “UltraShow”, programa de Geraldo Luís na RedeTV!, voltou a falar sobre o suposto assédio moral do apresentador nesta terça-feira, 3. A manifestação de Alline vem após a notícia dada pela colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, de que membros da equipe do jornalista teriam denunciado o apresentador por assédio moral.

Em áudios enviados à coluna de Fábia Oliveira e obtidos pelo site IstoÉ Gente, Alline afirma que o apresentador não tem bom relacionamento com a equipe do programa, além de tratar funcionários com grosserias.

“Eu tenho mensagens da produção, todo mundo falando que ele é um escr*to mesmo […] Todo mundo fala mal dele. Os câmeras trabalham em pânico, ele fica puxando os braços, querendo ensinar”, relatou a modelo.

Alline ainda falou sobre a relação de Geraldo Luís com Walter Scaramuzzi e Elias Abraão, diretores do “UltraShow”: “O Waltinho, coitado, ele [Geraldo] chama atenção ridiculamente, na frente de todo mundo. O pessoal que trabalha lá em cima às vezes erra, porque todo mundo trabalha nervoso […] Às vezes eu pedia para o Elias ver coisas com o Geraldo, e ele pedia pelo amor de Deus para não mandar ele ir lá. Todo mundo tem medo de chegar ali”,

“Ser grosso, humilhar, ele se sente superior. Só ele sabe fazer tudo, ele trata as pessoas muito mal. Tem várias pessoas da plateia que já chegaram para mim e disseram: ‘Me incomodava a forma como ele falava com você'”, continuou a ex-assistente de palco.

De acordo com Alline, o contrato do apresentador com a emissora se encerra ainda em setembro. Até o momento, não há informações sobre uma possível renovação, mas especulações indicam que a apresentadora Ana Hickmann possa substituir Geraldo Luís em seu programa.

A reportagem tentou contato com o apresentador, mas não obteve resposta até a última atualização. O espaço segue aberto.