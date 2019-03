Ex-assistente de Jô Soares, Alex volta ao Chile para trabalhar com turismo

Luis Alexander Rubio Bernales, ou simplesmente o ‘garçom Alex’, foi o braço direito do apresentador Jô Soares por 26 anos. Mas com o fim do ‘Programa do Jô’ na Rede Globo, ele deixou a televisão de lado e voltou para o Chile, seu país de origem, e hoje trabalha como agente de turismo, de acordo com informações do UOL.

“Trabalhei com Jô Soares durante 26 anos. O Jô mudou praticamente a minha vida, a minha visão de mundo. Para mim, o término do programa foi algo muito triste, porque eu passei praticamente uma vida lá dentro, mas temos que aceitar e eu aceitei”, disse Alex ao UOL.

O agora agente de turismo disse ainda que o fim do ‘Programa do Jô’ teve sua importância na decisão de voltar ao Chile, mas não foi apenas isso.

“Eu voltei por causa da minha mãe. E também já não estava numa fase muito boa, decidi me separar. Saí do Brasil para não ter mais contato nenhum com a minha ex-mulher e voltei para a casa da minha mãe, em Santiago”, contou ele.