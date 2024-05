Ex-assistente de Ana Hickmann critica a apresentadora: ‘Grosseira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Claudia Helena dos Santos, ex-agente de Ana Hickmann, soltou o verbo nesta quarta-feira, 22, em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin. Acusada de fraudar a assinatura da apresentadora em cheques e documentos para suposto desvio de dinheiro, a executiva de vendas se defendeu e atacou a ex-chefe.

A ex-agente trabalhou com Ana Hickmann por 18 anos e, em novembro de 2023, foi demitida na sequência da separação da apresentadora e de Alexandre Correa. Vale lembrar que Ana denunciou o ex-marido por lesão corporal e violência doméstica — e que Claudia Helena é apontada como braço direito do empresário.

“Nunca desviei nada [financeiramente]. Se eu tivesse desviado, estava bem”, disse Claudia, reiterando que “seu nível de indignação é grande” frente às acusações.

A mulher ainda mencionou os R$ 100 mil que foram depositados em sua conta, alegando que seriam “bonificações por contratos antigos” com o consentimento de Ana Hickmann.

Críticas à personalidade de Ana

Além de alegar que não foi parte de esquema de desvio de dinheiro, Claudia Helena não poupou críticas à apresentadora do “Hoje em Dia”.

“Várias vezes fui chamada de incompetente na frente de toda a equipe. Às vezes, ela era agressiva. No escritório, não podia abrir a boca que ela dava um corte. Grosseira”, acusou, contando, ainda, que tinha uma relação de “amizade com subordinação” com Ana.

Na sequência, a ex-agente ainda revelou sentir “ingratidão” de pessoas da equipe da apresentadora, que, segundo Claudia, teriam sido “proibidas” por Ana de entrar em contato com ela.

Por fim, a ex-agente disse que não acredita que Alexandre Correa tenha agredido a ex-esposa.