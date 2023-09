Ex-assessor revela que teve relação amorosa com filho 04 de Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 10:20 Compartilhe

Na quinta-feira, 14, viralizou nas redes sociais o depoimento do influenciador Diogo Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, filho “04” do ex-presidente da Jair Bolsonaro (PL). Em um depoimento a Polícia Civil do Distrito Federal, Diogo falou sobre a investigação no qual o empresário foi submetido e revelou que teve uma relação amorosa Renan.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse “auê” da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, contou o influenciador ao Metrópoles.

Nas redes sociais, alguns internautas reagiram ao suposto caso de Renan com o assessor: “Será que o Bolsonaro vai aceitar o genro?”, ironizou um internauta no Twitter. “Que ironia do destino não?”, disse mais um.

Vale lembrar que o filho do ex-chefe do Executivo foi alvo recentemente de uma investigação policial da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor), unidade da PCDF.

Ouça o áudio:

➡️ Ex-assessor diz que teve relacionamento amoroso com Jair Renan Ex-assessor de Renan Bolsonaro prestou depoimento à PCDF, na tarde desta quinta-feira (14/9), no âmbito da Operação Nexum Leia: https://t.co/f3TI5i1DzG pic.twitter.com/BMVYZQeHse — Metrópoles (@Metropoles) September 14, 2023

