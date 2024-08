Ex-assessor de Moraes no TSE prestará depoimento à PF nesta quinta-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 10:25 Para compartilhar:

O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro é esperado na superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, nesta quinta-feira, 22, para prestar depoimento no âmbito do inquérito que investiga a troca de mensagens entre assessores de gabinete e ex-auxiliares que trabalharam com o ministro Alexandre de Moraes na Corte. O depoimento está previsto para às 11h.

+ Mensagens podem embasar anulação das decisões de Moraes? Especialistas respondem

A defesa de Tagliaferro chegou a pedir o adiamento da oitiva alegando surpresa com a intimação, mas não obteve resposta da PF até o momento. Os advogados do ex-assessor também pediram acesso aos documentos do inquérito.

O inquérito da PF foi aberto por ordem do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no intuito de investigar a fonte dos vazamentos. Há suspeitas de que as mensagens tenham saído do celular do perito. Tagliaferro nega.

Prisão em 2022

Figura-chave das mensagens vazadas sobre a atuação do Ministro, Tagliaferro foi preso em 9 de maio de 2023 acusado de agredir a esposa e por disparo de arma de fogo. Ele foi exonerado do cargo na Corte na manhã seguinte.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tagliaferro chegou em casa ‘alterado’, discutiu com a esposa e, em seguida, disparou um tiro. O caso foi registrado como violência domestica, disparo de arma de fogo e ameaça pela Delegacia de Caieiras.

* com informações do Estadão Conteúdo