Ex-assessor de Moraes é indiciado por vazamento de informações à imprensa

A Polícia Federal indiciou o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes por vazamentos de informações à imprensa. Eduardo Tagliaferro, que trabalhou com o magistrado do STF (Supremo tribunal Federal) até 2023, teria fornecido dados que serviram de base para reportagens da Folha de S. Paulo.

Segundo o UOL, a defesa do indiciado nega qualquer tipo de vazamento. O relatório da PF, por outro lado, alega que Tagliaferro objetivava desacreditar o Judiciário, atrapalhando as investigações sobre grupos propagadores de fake news.

Entre as informações vazadas, estão relatos sobre conversas de Moraes com integrantes do gabinete. Tagliaferro ainda teria exposto a atuação para produzir – sob pedido do ministro – relatórios de informações sobre postagens dos investigados no processo contra fake news. Tais documentos foram utilizados para basear investigações em andamento no STF.

Em 2023, após a demissão do assessor por violência doméstica, o sigilo da apuração foi quebrado e ela pode ser concluída. O indiciamento da PF, porém, não cita os jornalistas responsáveis por publicar a informação – considerando que eles não devem ser intimados devido ao “sigilo da fonte”, previsto na Constituição.