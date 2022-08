Ex-asmático Biden tem tosse, mas não Covid-19, diz Casa Branca

reuters 09/08/2022 - 15:19 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua testando negativo para Covid-19, disse a assessoria de imprensa da Casa Branca nesta terça-feira, depois que ele tossiu repetidamente em um discurso na parte externa da residência presidencial.

Biden conversou com dezenas de membros do Congresso, incluindo republicanos, bem como executivos de negócios e membros de seu gabinete, no calor sufocante do meio-dia antes de assinar um projeto de lei de 53 bilhões de dólares destinado a impulsionar a indústria de semicondutores dos EUA.

Sua congestão persistente o obrigou a interromper o discurso em vários pontos para se virar e tossir na mão ou beber água, chamando a atenção de apoiadores e opositores nas mídias sociais. O presidente de 79 anos sofreu recentemente sua segunda contaminação por Covid-19 e ficou isolado por mais de duas semanas na Casa Branca até domingo.

“O presidente testou negativo para Covid-19 ontem e esta manhã”, disse a assessoria de imprensa à repórteres na Casa Branca, logo após o término do discurso.

Biden costumava ter asma, disse Ashish Jha, coordenador da Covid-19, a repórteres em julho, e tem “doença reativa das vias aéreas”, o que significa que ele está propenso a ter “um pouco de broncoespasmo” ou tosse. O presidente contou com um inalador de albuterol para aliviar sua tosse durante sua doença e já havia usado um inalador enquanto estava resfriado.

(Reportagem de Jeff Mason e Heather Timmons em Washington)