Ex-apresentadora do ‘Saia Justa’, Astrid Fontenelle parabeniza Eliana em estreia

Nova âncora do “Saia Justa“, do GNT, Eliana ganhou um elogio de Astrid Fontenelle, ex-apresentadora do programa, no dia de sua estreia.

Em uma publicação em que a ex-SBT celebrava a estreia do programa, Astrid comentou: “Estou na torcida. Que seja divertido, odara, sincero”, escreveu a ex-“Saia”. A apresentadora esteve por 11 anos como âncora da atração, mas deixou-a no ano passado. Segundo o GNT, ela vai se dedicar a outros projetos.

Fontenelle se emocionou na despedida do programa em novembro. “Sou muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que tá aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos”, disse, à ocasião.

A última formação de apresentadoras do Saia Justa tinha Astrid, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Bela Gil. Das quatro, apenas Bela continua na atração. Tati Machado e Rita Batista completam o quarteto atual.

Ao site IstoÉ Gente, Eliana celebrou: “Eu já estou em um estágio de vida e carreira no qual posso escolher aonde eu estou, da maneira como estou, e saber do meu valor independentemente de onde eu esteja. Me sinto muito à vontade, muito em casa […] Estou no papel que eu quero estar, e muito feliz. Eu nunca estou sozinha no palco. Sempre tenho parceiros e gosto de dividir, artisticamente, a cena. Nunca sou só eu”.