Ex-apresentadora da Globo relata ter sofrido assédio moral na emissora Carina Pereira apresentou o Globo Esporte de Minas Gerais entre 2017 e 2019

A jornalista Carina Pereira, que foi demitida da Globo no último dia 5 de janeiro, fez um desabafo nas redes sociais relatando ter sido vítima de assédio moral dentro da emissora. Apresentadora do “Globo Esporte” de Minas entre 2017 e 2019, ela estava à frente do noticiário do “Bom Dia Minas”, e trabalhou na emissora durante sete anos.

Em vídeo publicado no Instagram, Carina Pereira revelou que sofreu assédio moral por superiores da emissora. No relato, ela contou que foi “mudada de horário e de função” após realizar uma denúncia na ouvidoria da empresa, e que se sentiu a única prejudicada depois da denúncia.

– Enfrentei muito preconceito por ser mulher e por não ser desse meio. No começo eram piadinhas dos colegas, algum tratamento diferenciado porque eu não era dali, mas depois foi o meu chefe. Ele dizia: ‘Ah, a Carina consegue essa exclusiva porque é mulher, tem o que você não tem, oferece o que você não oferece…’ Quando era colega, eu retrucava, mas quando era o chefe, não, porque era alguém que eu admirava. E as coisas foram piorando – contou.

– A gente resolveu denunciar. Primeiro, a gente foi no RH. Não resolveu muito. Depois a gente fez uma denúncia na ouvidoria da empresa. Fui mudada de horário, de função. Para mim, as coisas pioraram. Eu era a única mulher dessa galera que denunciou e sinto que fui a única prejudicada – completou.

Confira o vídeo completo:

E MAIS:

E MAIS:

Veja também