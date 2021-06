Ex-apresentador do TV Fama, Franklin David comemora namoro: ‘Feliz dia nosso’

Franklin David usou as redes sociais para assumir seu novo namoro com Vitor Vianna. Aproveitando o Dia dos Namorados, o ex-apresentador do TV Fama se declarou ao amado.

Além do relacionamento, o casal vai trabalhar junto no programa “Aventureiros” juntos no canal Travel Box Brasil.

“Com você e de braços abertos pro mundo, tocando o f***-se pro que vão falar, sorrindo, indo em busca da minha felicidade sem medo e podendo contar com você para me levantar/apoiar, meu porto seguro, a pessoa em quem eu confio de olhos fechados”, escreveu Franklin na legenda da publicação.

