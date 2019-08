Ex-apresentador da Globo pode assumir programa sobre futebol em nova emissora

Rio – Ex-apresentador da Rede Globo, Ivan Moré pode acertar com a Bandeirantes. De acordo com o portal “UOL”, ele estaria negociando com a emissora para assumir um reality show sobre futebol a partir do ano que vem.

De acordo com a publicação, a possibilidade de comandar este programa teria impedido o acerto do apresentador com a Record. Ivan teria se encantado com a oportunidade de comandar um reality. Ivan Moré deixou a Rede Globo em maio deste ano. Ele era apresentador do “Globo Esporte”, que passou a ser apresentado por Felipe Andreoli.