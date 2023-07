Ex-apresentador da Globo acusa emissora de fraude e deve receber R$ 9 milhões de indenização

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 9:06 Compartilhe

O apresentador Lair Rennó, que esteve ao lado de Fátima Bernardes no “Encontro” entre 2012 e 2019, quando foi dispensado da Globo, acusa a emissora de fraude pelo período em que trabalhou na empresa. Em um processo aberto em 2021, ele alega que teve seus direitos previdenciários sonegados após a mudança do regime de contratação de CLT para PJ.

Em sentença emitida na sexta-feira, 30, a emissora carioca foi condenada pela Justiça a pagar R$ 9 milhões de indenização para Lair, entretanto, a decisão cabe recurso. Andre Froes de Aguilar, advogado do apresentador, pontua que o valor ainda é provisório.

Além da acusação de fraude, a ação pede pagamento referente aos dias em que Lair cobriu folgas e férias de Fátima na atração. A ISTOÉ Gente entrou em contato com o advogado do jornalista, que confirmou as informações em seu Instagram, para mais detalhes sobre o caso, mas até o fechamento desta nota segue aguardando o retorno.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias