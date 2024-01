Ex-amante de Neymar vende peça de roupa usada com jogador por R$ 10 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2024 - 1:19 Para compartilhar:

Fernanda Campos compartilhou um acontecimento inusitado nesta sexta-feira, 12. No Instagram, a modelo, que é ex-amante de Neymar Jr., mostrou que vendeu uma peça de roupa usada para se encontrar com o jogador por R$ 10 mil.

“Oi, Fernanda. Pago 10k em qualquer peça que você tenha usado no dia em que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave PIX”, dizia a mensagem recebida. Frente à incredulidade de Fernanda, a fã ainda reforçou o pedido: “Sério mesmo, gata. Ainda te passo SEDEX para me enviar.”

A modelo compartilhou a troca de mensagens nos stories da rede social e ainda mostrou o comprovante de recebimento do PIX. Veja:

Mais tarde, Fernanda mostrou que comprou uma bolsa de luxo com o dinheiro. “Obrigada, moça dos 10 mil”, ironizou.

Relembre o caso

Fernanda Campos e Neymar viveram um affair no dia anterior ao Dia dos Namorados do ano passado, quando o jogador ainda estava em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Ele teria começado um flerte com a modelo durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça expôs à colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, havia dito que o seu relacionamento com Bruna estava oscilando.

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram uma chamada de vídeo. Em junho, quando ele retornou ao Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, em São Paulo.

Segundo a modelo, a família de Neymar estava reunida no local no momento de sua chegada. Toda a ação com Neymar teria durado menos de uma hora.

A traição, que foi exposta pela modelo e virou assunto nacional, foi perdoada por Bruna Biancardi. À época, a influenciadora ainda estava grávida de Mavie, primeira filha do casal. Os dois ainda passaram mais seis meses juntos antes do rompimento, que aconteceu em dezembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias