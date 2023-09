Ex-amante de Neymar ironiza flagra do jogador em noitada com mulheres na Espanha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 19:09 Compartilhe

Fernanda Campos, 26 anos, que revelou ficada com Neymar na véspera do Dia dos Namorados deste ano, não perdeu a oportunidade de ironizar o jogador após os rumores de que ele teria sido flagrado em noitada com mulheres recentemente.

Na tarde desta segunda-feira (18), o colunista de fofoca Leo Dias divulgou um vídeo em que o jogador do Al-Hilal aparece curtindo uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres. O jogador está noivo da influenciadora Bruna Biancardi, grávida da primeira filha do casal, Mavie.

A ruiva usou os Stories de sua conta no Instagram para alfinetar a suposta nova traição.

“Falta mais uma, gente. Lá pode ter quatro”, escreveu ela se referindo ao número de mulheres que um homem pode se casar na Arábia Saudita, onde Neymar mora atualmente.

O Story, no entanto, foi apagado logo em seguida.

Nos vídeos divulgados pelo colunista é possível ver o jogador junto a mulheres. O ambiente em que Neymar foi registrado, segundo a publicação, é uma boate em Barcelona, na Espanha.

De acordo com Leo Dias, após participar dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2026 pelo Brasil, em Lima, no Peru, o atacante partiu para a Espanha. Em uma das noites, aproveitou o tempo livre para se divertir e acabou sendo flagrado.

