Ex-‘amante’ de Neymar, Fernanda Campos expõe infidelidade de mais um jogador

Nesta terça-feira, 18, Fernanda Campos usou o Instagram para mostrar supostas mensagens que teria recebido de mais um jogador casado. A modelo já ficou conhecida por ter ficado com Neymar, que namora com Bruna Biancardi, às vésperas do Dia dos Namorados — e depois ter exposto a relação nas redes sociais.

“De qual time seria esse jogador casado dessa vez?”, questionou ela, em um story na rede social. Abaixo, ela posicionou uma enquete, para que seguidores pudessem votar nas opções “Cruzeiro”, “Botafogo”, “Corinthians” ou “Outro”. Ao lado, é possível ver o print de uma conversa no WhatsApp com as mensagens “Boa noite” e “Tá por SP?”

Apesar disso, ela não revelou quem seria o suposto jogador em questão.

Veja:

