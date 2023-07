Ex-amante de Neymar desabafa após um mês recebendo críticas: ‘Os comentários não me ofendem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 17:27 Compartilhe

A modelo Fernanda Campos, blogueira que expôs ter vivido affair com Neymar Jr. durante a gravidez de Bruna Biancardi, fez um desabafo após ser alvo de críticas.

Nesta segunda-feira (24), ela comentou o assunto, um mês após o escândalo, e publicou uma carta aberta em suas redes sociais.

No texto, a ruiva expôs os ataques que recebeu por revelar o romance com o atleta.

Dentre os xingamentos, os mais citados se referem à aparência da vendedora de conteúdo adulto.

“Por que o Neymar pega uma mulher dessas?”, “Mulher, tua boca está muito esquisita”, e “[…] Misericórdia, mal uso do pecado”, são algumas das críticas.

Fernanda Campos voltou a falar sobre a polêmica e mandou um recado aos haters.

“MAIS DE UM MÊS, mais de um MÊS e algumas pessoas ainda insistem em tentar me ofender com esse tipo de comentários e mensagens. Só uma coisa pra dizer: Não fui eu que chamei ninguém até a minha casa, nem muito menos eu que estava em uma relação, e pra finalizar, os comentários não me ofendem”.

Apesar dos ataques, a modelo contou que recebe mensagens positivas.

“Ao mesmo tempo, vejo milhares de mulheres me mandando mensagens dizendo que passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da esposa traída que muitas vezes precisam aceitar caladas… Agradeço muito pelas mensagens de carinho e sororidade. Então se alguns querem continuar me vendo como vilã da história: prazer”, disse ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Campos | Mentalidade e Lei da Atração (@feercamppos)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias