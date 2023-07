Ex-aluna do Mackenzie é investigada por desviar R$ 62 mil e viajar para a Disney

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 9:35 Compartilhe

Uma ex-aluna de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie é investigada pela Polícia Civil por ser suspeita de ter desviado R$ 62,5 mil e viajar para um programa de estágio na Disney, em Orlando (EUA).

Resumo:

A jovem era tesoureira da Interfau;

Ela é suspeita de ter desviado para contas pessoas o dinheiro arrecadado pelo Mackenzie e outras universidades;

A jovem parou de frequentar o Mackenzie e depois participou de um programa de estágio na Disney.

O caso veio à tona por meio de denúncias feitas por associações atléticas tanto do Mackenzie quanto de outras universidades. A jovem era tesoureira da Interfau, uma competição esportiva de faculdades paulista de arquitetura e urbanismo.

Ela teria desviado dinheiro para suas contas pessoais. As universidades arrecadavam as quantias para a realização de jogos por meio de festas e vendas de itens.

Em setembro de 2022, quando houve a troca de gestão da Interfau, descobriram que o caixa estava zerado.

Nesse meio tempo, a jovem parou de frequentar o Mackenzie e os outros estudantes não conseguiram mais entrar em contato com ela. Depois, por meio das redes sociais, eles descobriram que ela havia viajado para fazer um programa de estágio na Disney.

Em nota enviada à IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que as partes envolvidas no caso foram intimadas para prestarem depoimento. O caso é investigado pelo 4° Distrito Policial (Consolação) e “outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia das investigações”, acrescentou.

Já o Mackenzie comunicou que as associações atléticas possuem CNPJ próprios para realizarem as atividades esportivas. “Neste sentido, a Universidade Presbiteriana Mackenzie não tem responsabilidade sobre a organização e realização do evento ‘InterFau’”, afirmou.

A universidade ainda destacou que a aluna suspeita “não mantém vínculo com esta universidade”.

