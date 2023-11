Ex-agente da Inteligência é condenado por torturar jornalista na Colômbia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 20:12 Para compartilhar:

Um ex-agente da Inteligência colombiana foi condenado a 150 meses de prisão por torturar psicologicamente a jornalista Claudia Julieta Duque para dissuadi-la de investigar a morte de um conhecido colega assassinado em 1999, informou um alto tribunal nesta quinta-feira (23).

Entre 2001 e 2008, Duque foi alvo de perseguições e intimidações enquanto investigava a possível participação de agentes do extinto Departamento Administrativo de Segurança (DAS) no assassinato do reconhecido jornalista e humorista Jaime Garzón, baleado quando ia para uma transmissão de rádio.

O ex-agente Ronal Rivera Rodríguez foi absolvido por esses crimes em maio, mas Duque entrou com recurso e o Tribunal Superior de Bogotá o considerou culpado de “tortura agravada (…) utilizando bens do Estado e contra uma jornalista em razão de seu trabalho”, ao revisar o caso.

O ex-funcionário do DAS foi condenado a “150 meses de prisão (…) e ao pagamento de uma multa de 1.500 salários mínimos legais mensais”, indica a sentença.

A jornalista, que acusa agentes do DAS de ameaçá-la de morte junto de sua filha menor de idade em repetidas ocasiões, recebeu a decisão como “uma reivindicação, um carinho na alma”.

“Às vezes, a justiça é um poema (…) um choro incontrolável que cura tanta ignomínia e impunidade”, celebrou Duque em sua conta no X, antigo Twitter.

Segundo o tribunal, Rivera foi “coautor” do crime entre 2003 e 2004. Outros três ex-agentes do órgão, dissolvido em 2011 por um escândalo de escutas ilegais contra opositores, jornalistas e juízes foram condenados pela perseguição contra a comunicadora, forçada ao exílio duas vezes.

No momento de seu assassinato, Garzón era um dos jornalistas mais conhecidos do país. Durante sua carreira, denunciou através da sátira supostos vínculos entre altos comandantes das forças armadas e elites econômicas com grupos paramilitares de extrema direita que cometeram vários massacres.

O chefe paramilitar Carlos Castaño e o ex-diretor do DAS José Narváez foram condenados como autores intelectuais do crime. Castaño morreu antes de ser capturado e Narváez cumpre neste momento uma pena de 26 anos de prisão.

