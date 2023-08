Ex-affair de Anitta, Simone Susinna detona a cantora após conseguir fama nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 20:36 Compartilhe

O modelo italiano Simone Susinna, ex-affair de Anitta, teria esculachado a cantora brasileira após conseguir fama nas redes sociais por conta do racionamento.

O engajamento foi tão alto que brasileiros seriam a maioria dos seguidores do modelo no Instagram, o que o fez aterrissar no Brasil em busca de novas publicidades. Foi o que apontou um levantamento da jornalista Mariana Morais.

De acordo com ela, dos mais de 3,6 milhões de seguidores do italiano, 45,2% são provenientes do Brasil. Devido ao sucesso conquistado por seu affair com a cantora, o modelo e sua equipe estariam buscando fechar contratos de publicidade, negociado por aproximadamente R$ 2 milhões, por 7 dias de divulgação.

Durante um jantar no renomado restaurante Rodeio, em São Paulo, Susinna detonado a cantora Anitta. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Segundo a colunista, o italiano teria chamado Anitta de chata, de “malandra”, afirmando que a artista é imperativa. O modelo, então, não teria poupado palavras para detonar a cantora.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simone Susinna (@susinnasimone)

