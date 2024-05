Ex-advogado de Trump presta depoimento em caso criminal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 13 MAI (ANSA) – Se encaminhando para as etapas finais, o processo criminal contra o ex-presidente americano Donald Trump foi marcado nesta segunda-feira (13) pelo documento de Michael Cohen, ex-advogado do magnata.

Ele teria sido o responsável por, em 2016, pagar US$ 130 mil para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, para que o relacionamento extraconjugal entre ela e o empresário não o prejudicasse em meio à corrida presidencial que venceu.

O depoimento, que pode continuar nos próximos dias com os questionamentos da defesa, contou com a presença do próprio Donald Trump. Ele acompanhou a oitiva de olhos fechados.

Cohen relatou que fazia todos os tipos de trabalhos para o ex-presidente, renegociando faturas e lidando com a imprensa. O advogado admitiu que em diversas ocasiões mentiu pelo cliente.

“Eu não trabalhava para o escritório jurídico geral da Trump Organization, respondia apenas a Trump”, explicou, se autodenominando o “faz-tudo” do político.

“O que eu estava fazendo era por ordem e em benefício de Donald Trump”, garantiu. Cohen disse que um eventual vazamento da relação seria “catastrófico” para a campanha, e que o chefe estava preocupado com a corrida eleitoral, e não com seu casamento com Melania Trump.

Cohen ainda disse que teria ouvido “faça e pronto” sobre o pagamento a Daniels, e que pagou com seu próprio dinheiro, sendo posteriormente reembolsado, mas que não recebeu tudo o que lhe seria devido por pagamentos semelhantes a outras modelos.

