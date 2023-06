Ex-advogado de Lula é aprovado como ministro do STF

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 GIU – O advogado Cristiano Zanin, ex-defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, foi aprovado na noite de ontem (21) pelo Senado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por 58 votos a favor e 18 contra, o plenário aprovou o nome de Zanin para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que teve de se aposentar ao completar 75 anos de idade.

A partir de agora, Zanin, de 47 anos e indicado por Lula, é o 11º integrante do STF e poderá permanecer no cargo até 2050, quando atingirá a idade de aposentadoria compulsória.

Antes da votação no plenário, Zanin foi submetido a uma sabatina de cerca de oito horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, durante a qual houve um confronto de opiniões com o senador Sergio Moro (União Brasil), ex-juiz da Lava Jato.

Zanin lembrou que as condenações contra Lula foram anuladas pelo STF devido à “falta de imparcialidade” de Moro.

“Uma vez aprovado meu nome por esta Casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição, sem nenhum tipo de subordinação. Um ministro do Supremo só pode estar subordinado à Constituição para atuar com imparcialidade, o que é fundamental.”, disse Zanin na sabatina. (ANSA).

