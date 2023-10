Ex-advogada de Donald Trump se diz culpada em processo eleitoral

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2023 - 15:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 19 OUT (ANSA) – Uma ex-advogada de Donald Trump se declarou culpada no processo sobre a tentativa de subverter o resultado nas eleições na Geórgia vencidas por Joe Biden.

A decisão pode ter sérias consequências para o ex-presidente, que no mesmo dia viu Jim Jordan, seu homem de confiança, retirado da corrida para se tornar presidente da Câmara Americana.

Sidney Powell, apoiadora fervorosa das teorias conspiratórias surgidas após a eleição de 2020, admitiu ter violado, com ajuda de funcionários republicanos locais, os sistemas eleitorais no condado de Coffee, na esperança de demonstrar de alguma forma que as eleições haviam sido manipuladas.

Os procuradores pediram para ela seis anos de liberdade vigiada, sanção de US$ 9 mil (R$ 45,2 mil) e obrigação de escrever uma carta pedindo desculpas aos cidadãos da Georgia.

Para Trump, o problema é que sua ex-confidente poderá ser chamada a testemunhar em todos os outros processos contra ele, desde o que apura seu papel no ataque ao Capitólio em 2021, até o dos documentos secretos levados para casa em Mar-a-Lago.

