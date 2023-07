Ex-‘A Grande Conquista’, Mirian Cárter frequenta clube inglês que já barrou irmãs Kardashians

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 11:40 Compartilhe

Mirian Cárter, ex-participante do reality ‘A Grande Conquista’, está de volta à Inglaterra, após longa temporada de férias no Brasil. A influenciadora já está novamente frequentando os badalados clubes privados da alta sociedade inglesa, o Soho House.

Este clube, em específico, ficou mundialmente famoso após barrar a entrada das irmãs Kardashians. Mas segundo Mirian, as socialites mais polêmicas do mundo não foram as únicas famosas a não serem aceitas no local.

“Eu conheci um dos fundadores do clube esses dias, e não foram somente as Kardashians que foram barradas. A Madonna também não foi aceita. Fiquei chocada”, conta.

No entanto, a influenciadora explica o motivo para a diva do pop mundial ter sido vetada: “O clube tem alguns princípios, que eu até acho bacana. A questão não é que a Madonna seja uma pessoa ruim, ou algo assim”.

“E sim o que ela pode causar dentro do clube, como por exemplo, chegar com seguranças. Os seguranças não são membros, então eles não permitem essas coisas. Único clube que permite seguranças é o que família real frequenta, que é o 5 Hertford Street”, completa.

A influenciadora brasileira explica brevemente a diferença entre esses dois clubes: “O 5 Hertford Street eu sei que aceita segurança porque, além da família real, um dos homens mais ricos da Rússia também estava lá com seguranças no mesmo dia que eu. Ele está mais ligado à aristocracia, aos bilionários.

“Já o Soho House não tem o prestígio do 5 Hertford Street, porque é um clube mais dedicado aos criadores, escritores, artistas e produtores ligados à arte”, conclui.

