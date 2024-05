EWZ e ADRs fecham after hours de NY em queda, após decisão do Copom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 22:41 Para compartilhar:

O EWZ, principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, e os principais American Depositary Receipts (ADRs) do País fecharam a sessão after hours em queda, pressionados pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a Selic em 0,25 ponto porcentual, a 10,50%.

Embora a curva de juros apontasse mais cedo para uma chance ao redor de 90% do corte de 0,25 ponto, incomodam os agentes o tom mais duro do comunicado e o placar acirrado da decisão (5 votos por -0,25pp a 4 por -0,50pp).

A cota do EWZ terminou a sessão extra em US$ 31,96%, baixa de 1,36%. O ADR que espelha a ação ON da Petrobras cedeu 0,30%, enquanto o vinculado à PN perdeu 0,12%. Já o da Vale recuou 0,32%.