Ewerton Páscoa quer sequencia no CRB e pede ritmo forte para o grupo Zagueiro da equipe alagoana quer equipe focada em evoluir em 2021

Titular da defesa do CRB, o zagueiro Ewerton Páscoa pediu intensidade para a equipe alagoana na sequência da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos no elenco é a evolução e o crescimento em campo neste ano.

– Temos que ter um ritmo forte para crescermos na temporada, para ganharmos confiança e melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos neste ano.

Segundo o jogador, a sua meta é fazer o maior número de jogos possível com o Galo e emplacar uma boa sequencia dentro de campo pelo CRB.

– Estou me dedicando ao máximo para ajudar sempre. Tenho me empenhado para fazer uma boa sequência com a equipe nas próximas partidas de 2021.

