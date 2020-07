Evolução de novos casos de Covid causa preocupação na Itália

ROMA, 30 JUL (ANSA) – O Comitê Técnico-Científico (CTS) da Itália está preocupado com a evolução da curva de novos casos de coronavírus (Sars-CoV-2) no país, após a divulgação dos dados dos últimos dias, revelaram fontes oficiais nesta quinta-feira (30).

Segundo relatos, as informações sobre a pandemia da Covid-19 “são preocupantes e exigem a máxima atenção de todos”, mas tanto o sistema de saúde quanto o responsável por identificar novos surtos “estão funcionando bem e, no momento, não há problemas críticos”.

Nesta semana, a média de novos casos da doença na Itália está em 262, contra 236 da anterior. Apesar do aumento no número de contágios em relação a semana passada, a pandemia ainda está sob controle no país, que já retomou praticamente todas as atividades interrompidas pelo lockdown. No entanto, é preciso manter alerta.

“A tendência de contágios está crescendo e existe o risco de que a situação fique fora de controle, como já aconteceu em outros países europeus e não europeus”, explicaram as fontes.

Com isso, o CTS recomenda que é necessária “máxima atenção” das pessoas no cumprimento das medidas de prevenção, como o distanciamento social e o uso da máscara. Além disso, é preciso continuar evitando aglomerações. Ontem, inclusive, o governo italiano formalizou a prorrogação do estado de emergência até 15 de outubro. (ANSA)

