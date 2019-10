Evo Morales denuncia tentativa de golpe na Bolívia

Fogo cruzado

Guerra entre Jair Bolsonaro e o PSL se agrava e escancara o caos que virou as relações políticas do Planalto com aliados. No meio do tiroteio, Luciano Bivar, presidente da legenda, destitui os filhos do mandatário e o líder que manteve-se no posto, após interferência frustrada, fala em implodir o presidente. Sobrará algo?