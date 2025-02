Evitar andar sozinho e usar joias: veja alerta da embaixada dos EUA para o carnaval 2025

A Embaixada dos Estados Unidos publicou uma lista de recomendações que os cidadãos norte-americanos devem seguir para aproveitar o carnaval brasileiro em segurança. Entre as orientações estão andar em grupo, não usar joias caras e evitar “a todo momento” frequentar favelas.

O carnaval este ano será realizado no dia 4 de março. As festividades, portanto, poderão começar na sexta-feira, 28, ou no sábado, dia 1°, a depender do local. Em cidades como São Paulo, por exemplo, haverá blocos nos finais de semana que antecedem e sucedem o carnaval (nos dias 22 e 23 de fevereiro e 8 e 9 de março).

“Com o início da temporada de carnaval de 2025, lembramos aos cidadãos dos EUA que permaneçam vigilantes enquanto aproveitam as festividades em todo o Brasil”, diz a Embaixada dos Estados Unidos, em nota. O comunicado foi divulgado no último dia 3, e publicado em caráter de “alerta de segurança”.

Na lista, estão recomendações como evitar andar sozinha, manter as janelas dos carros fechadas quando estiver no trânsito, não usar joias caras e não carregar altas quantias em dinheiro.

Além disso, orientam também a evitar favelas “em todos os momentos”, e alertam para golpes que podem ser dados via aplicativos de encontro. “Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, diz um dos itens da lista.

Outra orientação é não resistir em caso de assaltos. “Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, afirma a embaixada.

No ano passado, foram registrados 597 furtos de celulares e 89 roubos durante os eventos de carnaval, realizados entre os dias 9 e 14 de fevereiro, em todo o Estado de São Paulo. No período anterior, foram 1.320 delitos do tipo (1.163 furtos e 157 roubos) entre as cidades paulistas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Por fim, o órgão diz que, no caso de acontecer alguma ocorrência criminal, as vítimas devem procurar primeiro as autoridades brasileiras e depois entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos, nas suas diferentes sedes espalhadas pelo Brasil.

Veja todas as recomendações feitas pela Embaixada dos EUA

– Esteja ciente do seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite.

– Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo.

– Não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro.

– Evite favelas em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua/blocos.

– Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos.

– Não deixe bebidas desacompanhadas.

– Confie em seus instintos, priorize a segurança e viaje em pares ou grupos.

– Mantenha-se informado. Monitore a mídia para as últimas atualizações de segurança.

– Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais.

– Relate qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local e depois entre em contato conosco nos números listados abaixo se precisar de assistência.