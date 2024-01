Everton vence ‘replay’ contra o Crystal Palace e avança na Copa da Inglaterra

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 20:18 Para compartilhar:

Em dificuldades na Premier League, o Everton teve enfim uma alegria ao vencer o ‘replay’ da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace (1 a 0), avançando assim para a quarta fase nesta quarta-feira (17).

Os ‘Toffees’ receberão no final de janeiro o Luton, outro clube que luta para evitar o rebaixamento na Premier League.

A vitória diante do Crystal Palace foi a primeira do Everton desde 16 de dezembro, contando todas as competições, e o time marcou seu primeiro gol desde 27 de dezembro, num espetacular tiro livre direto do português André Gomes (42′).

O tradicional clube de Liverpool está em 17º lugar na Premier League após ser punido com a perda de dez pontos por violações financeiras cometidas na temporada 2021-22.

O Everton também enfrenta uma sanção adicional por não ter respeitado as regras financeiras na temporada passada.

Também nesta quarta-feira o Norwich City, 11º colocado da Championship (segunda divisão), venceu o Bristol, da terceira divisão, de virada por 3 a 1, depois de ter ir para o intervalo perdendo por 1 a 0.

Seus três gols no segundo tempo deram aos ‘Canaries’ a oportunidade de enfrentar o Liverpool, atual líder da Premier League, no dia 28 de janeiro, em Anfield.

Na última partida do dia, o Nottingham Forest venceu o Blackpool, da terceira divisão, por 3 a 2 na prorrogação após empatar em 2 a 2 no tempo regulamentar. O gol da vitória foi marcado por Chris Wood aos 110 minutos.

— Resultados dos ‘replays’ desta quarta-feira na Copa da Inglaterra:

(+) Everton (D1) – Crystal Palace (D1) 1-0

Bristol Rovers (D3) – Norwich City (D2) 1-3

Blackpool (D3) – (+) Nottingham Forest (D1) 2-3 (após prorrogação)

— Programação da quarta rodada (horário de Brasília):

Quinta-feira, 25 de janeiro:

(16h45) Bournemouth (D1) – Swansea (D2)

Sexta-feira, 26 de janeiro:

(16h45) Bristol City (D2) – Nottingham Forest (D1)





Sheffield Wednesday (D2) – Coventry City (D2)

Chelsea (D1) – Aston Villa (D1)

(17h00) Tottenham (D1) – Manchester City (D1)

Sábado, 27 de janeiro:

(9h30) Ipswich Town (D2) – Maidstone United (D6)

(12h00) Leicester City (D2) – Birmingham City (D2)

Leeds United (D2) – Plymouth Argyle (D2)

Everton (D1) – Luton (D1)

Sheffield United (D1) – Brighton (D1)

(16h00) Fulham (D1) – Newcastle (D1)

Domingo, 28 de janeiro:

(8h45) West Bromwich Albion (D2) – Wolverhampton (D1)





(11h00) Watford (D2) – Southampton (D2)

(11h30) Liverpool (D1) – Norwich City (D2)

(13h30) Newport County (D4) – Manchester United (D1)

Segunda-feira, 29 de janeiro:

(19h30) Blackburn Rovers (D2) – Wrexham AFC (D4)

jta/pm/dr/aam

