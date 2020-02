Everton vence Crystal Palace com gols de Bernard e Richarlison

Ao derrotar o Crystal Palace (3-1) neste sábado, na partida que abriu a 26ª rodada da Premier League, o Everton se aproximou das vagas europeias, um objetivo definido pelo técnico Carlo Ancelotti em sua chegada ao clube no final de dezembro.

O Everton é o time que mais marcou pontos na Inglaterra (17), depois do Liverpool, desde a chegada do treinador italiano a Goodison Park.

Esta quinta vitória no Campeonato Inglês durante a era Ancelotti, com dois empates e uma derrota, fez com que os ‘Toffees’ (7º) ficassem a um ponto do Tottenham, que no momento é o quinto e último time a ocupar posições que garantem vagas nos torneios europeus.

Diante de um Palace que escalou a equipe mais velha de sua história (com média de idade de 30 anos e 11 dias), o brasileiro Bernard abriu o placar para o time da casa com um belo chute aos 11 minutos.

O belga Christian Benteke empatou para os londrinos, no início do segundo tempo (51) marcando seu primeiro gol desde abril de 2019.

Mas pouco depois o também brasileiro Richarlison venceu o goleiro espanhol Vicente Guaita em um contra-ataque (58). Ele também participou do terceiro gol no final da partida, de Dominic Calvert-Lewin, que só precisou empurrar a bola para o fundo das redes aproveitando a sobra após cabeçada do brasileiro bater na trave (88).

Esses três pontos dão tranquilidade ao Everton que passará 15 dias sem jogos devido à pausa de inverno. A equipe terá compromissos difíceis como visitante contra Arsenal, Chelsea e Tottenham e vai receber Manchester United, o líder invicto Liverpool e o terceiro colocado Leicester nas próximas sete rodadas.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Everton – Crystal Palace 3 – 1

(14h30) Brighton – Watford

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – AFC Bournemouth

(13h30) Manchester City – West Ham

– Sexta-feira:

(17h00) Wolverhampton – Leicester

– Sábado:

(09h30) Southampton – Burnley

(14h30) Norwich City – Liverpool

– Domingo:

(11h00) Aston Villa – Tottenham

(13h30) Arsenal – Newcastle

– Segunda-feira:

(17h00) Chelsea – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 25 24 1 0 60 15 45

2. Manchester City 51 25 16 3 6 65 29 36

3. Leicester 49 25 15 4 6 54 26 28

4. Chelsea 41 25 12 5 8 43 34 9

5. Tottenham 37 25 10 7 8 40 32 8

6. Sheffield United 36 25 9 9 7 26 23 3

7. Everton 36 26 10 6 10 34 38 -4

8. Manchester United 35 25 9 8 8 36 29 7

9. Wolverhampton 35 25 8 11 6 35 32 3

10. Arsenal 31 25 6 13 6 32 34 -2

11. Burnley 31 25 9 4 12 28 38 -10

12. Newcastle 31 25 8 7 10 24 36 -12

13. Southampton 31 25 9 4 12 31 46 -15

14. Crystal Palace 30 26 7 9 10 23 32 -9

15. Brighton 26 25 6 8 11 30 37 -7

16. AFC Bournemouth 26 25 7 5 13 25 38 -13

17. Aston Villa 25 25 7 4 14 32 47 -15

18. West Ham 24 25 6 6 13 30 43 -13

19. Watford 23 25 5 8 12 23 39 -16

20. Norwich City 18 25 4 6 15 24 47 -23

