Everton supera terceira fase da FA Cup com vitória suada sobre o Rotherham

O Everton sofreu para derrotar o Rotherham United, da segunda divisão, vencendo por 2 a 1 neste sábado pela terceira fase da Copa da Inglaterra, com um gol na prorrogação.

O turco Cenk Tosun colocou o Everton na frente aos 9 minutos, mas o Rotherham, 23º e penúltimo no Championship Inglês, a segundona inglesa, forçou a prorrogação graças a um gol do americano Matthew Olosunde aos 56 minutos.

Após o empate dos visitantes, o treinador italiano do Everton, Carlo Ancelotti, colocou em campo o colombiano Yerry Mina no lugar do francês Lucas Digne.

Tosun marcou o segundo gol aos 86, com a assistência do também colombiano James Rodríguez, mas o VAR anulou. O jogo foi então para a prorrogação e logo após seu início, desta vez, um passe decisivo de James permitiu ao francês Adboulaye Doucouré marcar o gol da vitória (93) para o Everton.

Nos demais jogos disputados neste sábado, um dos destaques foi a vitória do time amador Chorley sobre o Derby County por 2 a 0, eliminando assim a equipe da segunda divisão.

Nos jogos da sexta-feira, o Liverpool evitou surpresas e venceu o jovem time do Aston Villa (4-1), cujo elenco regular foi fortemente afetado por um surto pré-jogo de covid-19.

Em outra partida da Copa da Inglaterra disputada na sexta-feira entre times da Premier League, o Wolverhampton venceu o Crystal Palace por 1 a 0 com gol do espanhol Adama Traoré (aos 35 minutos).

— Jogos da terceira rodada da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Aston Villa – LIVERPOOL 1 – 4

Gols:

Aston Villa: Barry (41)

Liverpool: Mane (4, 63), Wijnaldum (60), Salah (65)

WOLVERHAMPTON – Crystal Palace 1 – 0

Gol:

Wolverhampton: Traore (35)

– Sábado:

LUTON TOWN (D2) – Reading (D2) 1 – 0

Gol:

Luton Town: Moncur (30)

EVERTON – Rotherham United (D2) 2 – 1, após prorrogação

Gols:

Everton: Tosun (9), Doucoure (93)

Rotherham United: Olosunde (56)

NOTTINGHAM FOREST (D2) – Cardiff City (D2) 1 – 0

Gol:

Nottingham Forest: Taylor (3)

Boreham Wood (amat.) – MILLWALL (D2) 0 – 2

Gols:

Millwall: Zohore (31), Hutchinson (75)

NORWICH CITY (D2) – Coventry (D2) 2 – 0

Gols:

Norwich City: McLean (6), Hugill (7)

CHORLEY (amat.) – Derby County (D2) 2 – 0

Gols:

Chorley: Hall (10), Calveley (84)

(12h00) Wycombe Wanderers (D2) – Preston NE (D2)

Burnley – Milton Keynes Dons (D3)

Queens Park Rangers (D2) – Fulham

Oldham Athletic (D4) – Bournemouth (D2)

Stevenage FC (D4) – Swansea (D2)

Bristol Rovers (D3) – Sheffield United

Blackburn (D2) – Doncaster Rovers (D3)

Stoke (D2) – Leicester

Exeter City (D4) – Sheffield W. (D2)

Blackpool (D3) – West Brom

(14h30) Arsenal – Newcastle

(15h00) Brentford (D2) – Middlesbrough (D2)

Huddersfield (D2) – Plymouth Argyle (D3)

(17h00) Southampton – Shrewsbury Town (D3)

Manchester United – Watford (D2)

– Domingo:

(10h30) Crawley Town (D4) – Leeds United

Bristol City (D2) – Portsmouth (D3)

Manchester City – Birmingham (D2)

Barnsley (D2) – Tranmere Rovers (D4)

Chelsea – Morecambe (D4)

Cheltenham Town (D4) – Mansfield Town (D4)

(14h00) Marine (amat.)- Tottenham

(16h45) Newport County (D4) – Brighton

– Segunda-feira:

(17h00) Stockport County (amat.) – West Ham

Obs.: as equipes em caixa-alta estão classificadas para a próxima fase.

