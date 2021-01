Everton Ribeiro tem ‘final feliz’ após semana intensa e iguala recorde pessoal pelo Flamengo Meia do Rubro-Negro chegou a dez gols na temporada diante do Grêmio; próximo jogo do time de ER7 é nesta segunda-feira, contra o Sport, pela 33ª rodada do Brasileirão

O Flamengo venceu e convenceu contra o Grêmio, na última quinta-feira, e contou com um gol de Everton Ribeiro para iniciar a virada diante do Tricolor, no triunfo por 4 a 2, em duelo na Arena e atrasado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 festejou bastante e pôde amenizar cobranças que vinha recebendo da torcida por conta de uma sequência de má atuações. E foi um “final feliz” após uma semana intensa para o meia.

Everton esteve em pauta ao longo de toda a semana, já que o Al Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, esteve próximo de sua contratação, mas não aceitou condições impostas pelo Flamengo. Em meio à negociação, ficou, viajou para Porto Alegre e deixou a importante marca contra o Grêmio – para ele e para as pretensões do Rubro-Negro quanto a título no Brasileirão.

– Não há substituto para o trabalho duro! Vamos juntos. Obrigado, Deus, por seu cuidado e suas bençãos! – publicou, após a vitória diante do Tricolor.

Em sua quarta temporada pelo Flamengo, Everton Ribeiro igualou o ano mais goleador pelo clube: chegou a dez gols, assim como terminou 2018, quando precisou de 57 jogos para atingir o feito. Nesta jornada, alcançou a marca em menos partidas: 51.

Para o Flamengo seguir a arrancada rumo ao octa, será essencial que Everton Ribeiro resgate a sua melhor forma nesta reta final do Brasileiro. Para o próximo jogo, por exemplo, pode ser que ele bata o recorde pessoal de gols pelo clube e, assim, volte a ajudar diretamente na briga pela taça.

O Flamengo, que vem de vitória contra o Grêmio e dobrou as chances de título, segundo o site “Infobola”, volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Neste momento, o Flamengo, vice-líder, está em segundo lugar, com 58 pontos – quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado.

Temporada 2017: 7 gols em 40 jogos

Temporada 2018: 10 gols em 57 jogos

Temporada 2019: 6 gols em 62 jogos

Temporada 2020: 10 gols em 51 jogos

