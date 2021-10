Éverton Ribeiro pede calma e melhora ao Flamengo: ‘Precisamos subir o nível’

Um dos mais experientes do elenco do Flamengo e jogador da seleção brasileira, o meia Éverton Ribeiro analisou com calma a derrota no clássico para o Fluminense por 3 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. A partida foi válida pela 28ª rodada. Para o meia, o momento é de calma, mesmo com as vaias da torcida após a partida. Ele também cobrou o elenco.

“A gente não vai abaixar a cabeça. Depois que perde, a torcida não gosta, nós não gostamos também. A gente sabe o que tem que ser feito, precisamos subir o nível. Tanto nosso coletivo, quanto nosso individual precisam melhorar, disse. “Temos jogos importantes pela frente e vamos aprender com isso. Todo mundo junto, vamos sair dessa. Dessa derrota e desse jogo que não é o nosso”, explicou o meia.

A derrota complicou a vida do Flamengo na tabela, porque perdeu a vice-liderança para o Fortaleza, que venceu o Athletico-PR por 3 a 0. O time carioca segue com 46 pontos, em terceiro lugar, contra 48 dos cearenses. Mas o Flamengo tem três jogos a menos – 25 a 28.

Pelo Brasileirão, o Flamengo só jogará no outro sábado, às 19 horas, num jogo decisivo contra o líder Atlético-MG, no Maracanã, a partir das 19 horas. Antes disso, quarta-feira, o Flamengo fará o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil com o Athletico-PR.

Na ida, houve empate por 2 a 2. Agora, quem vencer chegará à decisão. Para esta partida, o técnico Renato Gaúcho espera contar com os retornos dos atacantes Gabriel Barbosa e Pedro, que não atuaram neste sábado, por estarem lesionados.

