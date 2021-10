Everton Ribeiro lamenta empate do Flamengo: ‘Tinha que caprichar mais’

O meia Everton Ribeiro, de volta ao Flamengo após servir à seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, lamentou o empate sem gols diante do Cuiabá na noite deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador comentou a retranca feita pelo adversário que impediu os cariocas de conquistarem os três pontos.

“Era um jogo que a gente sabia que iria ser assim, com todos eles atrás. Até os atacantes estavam na área deles. Tinha que ter caprichado mais no ataque. Não conseguimos quebrar a marcação deles. Agora, precisamos criar mais para os próximos jogos”, analisou Everton Ribeiro.

Dono de um poderoso ataque – só no Brasileirão são 46 gols marcados -, o Flamengo passou em branco pela sexta vez na temporada, sendo a quinta como mandante. Uma frustração também para a torcida, que voltou ao Maracanã.

Apesar de ter chegado ao sexto jogo sem derrota, o Flamengo perdeu a chance de encostar um pouco mais no líder. O resultado manteve o Flamengo na vice-liderança com 46 pontos, a dez do Atlético-MG, derrotado pelo Atlético-GO, por 2 a 1, à tarde em Goiânia.

Na 28.ª rodada, o Flamengo fará o clássico contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, no sábado (23), às 19 horas. Mas, na quarta-feira, vai pegar o Athletico-PR, em Curitiba, pelo primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil.

Saiba mais