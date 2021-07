Everton Ribeiro exige Flamengo ‘mais forte e agressivo’ como mandante após vitória sobre a Chapecoense Camisa 7, que foi bem na virada por 2 a 1 neste domingo, no Maracanã, diz que triunfo traz moral à equipe, mas já volta atenções para Copa Libertadores: 'Vamos com tudo!'

De volta ao Flamengo, o meia Everton Ribeiro mensurou o quanto a virada por 2 a 1 que a equipe conseguiu sobre a Chapecoense, neste domingo, foi importante. Em declaração divulgada nas redes sociais do Rubro-Negro, o camisa 7 falou sobre os desafios da equipe.

– Vitória muito importante, dentro de casa então, temos que cada vez mais ser fortes, compactos, ser agressivos. Foi uma vitória para dar um ânimo muito grande para nosso resto da temporada – e alertou:

– Tem jogo importante na quarta-feira (14). Vamos com tudo para mais uma vitória – completou o meia, que estava servindo à Seleção Brasileira na Copa América.

Com 15 pontos no Brasileirão, o Flamengo agora volta suas atenções para as oitavas de final da Copa Libertadores. Os rubro-negros encaram o Defensia Y Justicia, na Argentina.

