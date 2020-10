Éverton Ribeiro exalta empate do Fla, mas Domenec lamenta: ‘Perdemos dois pontos’

Com gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo, Éverton Ribeiro saiu de campo como o herói do Flamengo no empate por 2 a 2 diante do Internacional na noite deste domingo, no Beira Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia exaltou o nível do jogo apresentado por ambas as equipes, mas destacou a importância do resultado que impediu com que o adversário se isolasse na liderança.

“Foi um grande jogo. Inter conseguiu se impor e foi um belo jogo. Sofremos com a marcação deles. Criamos bastante no segundo, mas estava difícil sair o gol, saiu no fim. Empate importante. Mais um bom resultado fora de casa. Ponto final, fora de casa, valeu o esforço”, disse o apoiador.

Com o empate, o Flamengo ficou com os mesmos 35 pontos do líder Internacional, mas leva a pior no saldo de gols (15 a 11). No entanto, a atuação não foi suficiente para agradar o técnico Domènec Torrent, que lamentou o resultado.

“Acho que todos tempos claro que o Flamengo nunca está satisfeito com o empate. Acho que perdemos 2 pontos. Falamos que não era suficiente o empate, que queríamos os 3 pontos”, disse o treinador.

O Flamengo seguirá na busca pelo bicampeonato brasileiro no próximo domingo, quando enfrentará o São Paulo, às 16h, no Maracanã.

