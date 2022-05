Everton Ribeiro espera reação e vê ‘direção muito boa’ após classificação do Flamengo na Libertadores Rubro-Negro venceu a Universidad Católica por 3 a 0, pelo Grupo H da Libertadores, e se classificou às oitavas

O Flamengo venceu a Universidad Católica-CHI por 3 a 0, nesta terça-feira, e se garantiu nas oitavas de final da Libertadores. Após o jogo no Maracanã, Everton Ribeiro, autor de um gol e o melhor jogador em campo, foi ao auditório do estádio para conceder entrevista coletiva – ao lado de Paulo Sousa.





Autor de dez gols pelo Fla em Libertadores, Everton crê que a vitória desta noite dá uma “direção muito boa” para o clube reagir no Campeonato Brasileiro:

– Para nós é um desafio, estamos nos mantendo há tanto tempo em alto nível, e continuamos com sede de vencer. Estamos incomodados com esse início de Brasileiro, sabemos que, com a nossa qualidade e nosso trabalho, não éramos para esta nessa posição (16º). E só nós podemos nos tirar dali. Temos que reagir e já focar no próximo jogo (contra o Goiás, sábado) a partir de amanhã. Esse jogo de hoje nos dá uma direção muito boa. Quem entrou, entrou muito bem, os meninos estão nos ajudando, uns entrando mais, outros menos. A confiança é grande em todos, tenho certeza que vamos melhorar a cada jogo e crescer – disse, emendando sobre a necessidade do Rubro-Negro ser mais efetivo nos jogos fora de casa:

– Quando a gente está fora de casa, temos começado com essa mesma pressão, mantido o que temos feito dentro do Maracanã, mas com o decorrer do jogo, às vezes não estamos 100% para fazer o gol, acabamos perdendo oportunidades. E, com o passar do tempo, as equipes têm crescido. Temos que ser mais incisivos fora de casa para conseguirmos sair na frente e, aí sim, controlar o jogo e criar mais chances, seja no contra-ataque ou trabalhando a bola, porque nenhuma equipe consegue pressionar os 90 minutos. Precisamos entrar mais ligados para poder definirmos melhor desde os primeiros minutos e termos melhores resultados fora de casa.

O Flamengo de Everton Ribeiro, agora, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time recebe o Goiás neste sábado, no Maracanã, pela sétima rodada da competição, onde se encontra na 16ª colocação, com seis pontos somados.

