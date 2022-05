Everton Ribeiro aponta deficiência tática do Flamengo na derrota em clássico Rubro-Negro foi derrotado para o Botafogo por 1 a 0, pela quinta rodada do Brasileiro





O Flamengo viu o aproveitamento no Campeonato Brasileiro cair para 33,3% após a derrota para o Botafogo, neste domingo, pela quinta rodada, no Estádio Mané Garrincha. Capitão do time, Everton Ribeiro apontou uma deficiência tática crucial para o revés em Brasília.

– Como eu falei ali, foi um pouco de falta de compactação para a gente poder pressionar mais, criar mais, recuperar rapidamente a bola quando perdesse a posse. Faltou eficiência lá na frente também, e a gente tem que rever, tem que melhorar isso, para a gente sair vencedor nos próximos jogos – falou Everton Ribeiro.

Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.

