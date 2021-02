Everton perde do Fulham e desperdiça chance de encostar em líderes do Inglês

Ex-líder do Campeonato Inglês, o Everton tinha a oportunidade de reagir na tabela neste domingo, ao enfrentar o limitado Fulham, ameaçado de rebaixamento, em casa. Mas o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti foi surpreendido ao ser derrotado por 2 a 0, e desperdiçou chance preciosa de se aproximar dos primeiros colocados.

Com o inesperado tropeço, o time de Liverpool estacionou nos 37 pontos, no sétimo lugar. Está a três pontos do rival Liverpool, quarto colocado, e a 16 do líder Manchester City. O Everton ainda tem um jogo a menos que os principais rivais na briga por uma vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Fulham ocupa o 18º posto, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos.

O time da casa contou com dois brasileiros em campo neste domingo. Richarlison foi titular, enquanto Bernard entrou no segundo tempo, como geralmente acontece. Mas o grande nome do jogo foi o nigeriano Josh Maja, autor dos dois gols da partida, ambos no segundo tempo.

Com assistência de Ola Aina, Maja abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Na sequência, voltou à carga ao balançar as redes novamente, aos 20 minutos.

Após o tropeço, o Everton terá duas missões pela frente para tentar a reabilitação na tabela. Enfrentará o líder Manchester City, na quarta-feira, em casa. No sábado, será a vez de fazer o clássico local com o Liverpool, no Anfield.

