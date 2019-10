Everton lamente gol sofrido em casa pelo Grêmio, mas vê decisão aberta

O empate contra o Flamengo por 1 a 1 mantém o Grêmio com boas chances de se classificar para a final da Copa Libertadores. É o que garante Everton Cebolinha, um dos destaques da equipe gaúcha na partida desta quarta-feira, em Porto Alegre.

O atacante lamentou o gol sofrido dentro de casa, mas mostrou confiança de que o time pode reverter o resultado na partida de volta, no Maracanã. Como o gol marcado como visitante serve como critério de desempate, o time gaúcho precisa ir às redes na casa do adversário, em 23 de outubro, já que o empate por 0 a 0 dá a vaga ao Flamengo.

“A gente sabe que sofrer um gol dentro de casa dificulta um pouco, mas acredito que está em aberto. Vamos trabalhar para buscar o resultado no segundo jogo e ainda temos boas chances de avançar”, disse o atacante.

Everton também admitiu que o Flamengo foi superior, principalmente na primeira etapa, mas que o Grêmio soube se recuperar no segundo tempo para buscar o empate.”No primeiro tempo realmente eles dominaram a partida. A gente se comportou até bem, mas colocamos a cabeça no lugar e melhoramos no segundo tempo. A decisão está aberta e vamos buscar o resultado no segundo jogo”, concluiu.