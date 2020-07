Everton Felipe tem contrato rescindido com o Cruzeiro e retorna ao São Paulo

O Cruzeiro rescindiu o contrato de empréstimo do meia-atacante Everton Felipe e o jogador vai retornar ao São Paulo. Ele tinha vínculo com o time mineiro até o final do ano, mas problemas financeiros da equipe encurtaram sua passagem por Belo Horizonte.

Recentemente, segundo publicação do Uol Esporte, o São Paulo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF pedindo o retorno de Everton Felipe.

O clube paulista alegou que o Cruzeiro não pagou a sua parte do salário do jogador – o acordo, segundo o São Paulo, previa a divisão dos vencimentos do atleta entre os dois times. Com o encerramento do empréstimo, a ação no CNRD deve ser retirada.

Na manhã deste sábado, o Cruzeiro, por meio de um comunicado oficial, confirmou a rescisão do contrato de empréstimo de Everton Felipe e desejou ao atleta boa sorte na sequência de sua carreira. Ele disputou nove jogos pela equipe mineira e marcou um gol.

Revelado pelo Sport, Everton Felipe foi contratado pelo São Paulo em 2018, mas não conseguiu ter um desempenho satisfatório na equipe paulista. No ano passado, o meia-atacante de 22 anos atuou por empréstimo pelo Athletico-PR. A tendência é de que seja novamente emprestado.

Veja também