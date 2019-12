Everton estende contrato de Richarlison até junho de 2024

Em posição desconfortável na tabela do Campeonato Inglês – é o primeiro time fora da zona de rebaixamento em 17º lugar -, o Everton anunciou nesta terça-feira que renovou o contrato do atacante Richarlison até junho de 2024.

O brasileiro de 22 anos comemorou o novo acordo. “Pretendo fica aqui por muito tempo. Tomei uma decisão correta ao estender o meu contrato”, afirmou. “Este foi o clube que me deu oportunidade de mostrar o meu futebol. Consegui chegar na seleção brasileira”, completou.

Richarlison foi contratado em julho de 2018 do Watford, também da primeira divisão inglesa, por 45 milhões de libras (R$ 246 milhões, na cotação atual), sendo o primeiro reforço do técnico português Marco Silva à frente do clube.

No último domingo, o atacante marcou o 20º gol pelo Everton em 50 partidas na derrota para o Leicester City por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês. Neste período, Richarlison entrou em campo 19 vezes pela seleção brasileira, sendo campeão da Copa América.

“O clube confia em mim e eu neles. Os torcedores têm muito carinho por mim e eu tento retribuir dando o máximo possível em campo”, disse o jogador. “Eu tento suar sangue e lágrimas por este clube. Espero que eles continuem cantando meu nome.”

Apesar da situação difícil da equipe nesta temporada – são 14 pontos em 14 jogos no Campeonato Inglês, com oito derrotas -, Richarlison acredita que o objetivo é conquistar títulos. “Todo mundo no Everton precisa ter em mente que precisamos mirar o alto e ganhar troféus. Como jogadores, nós temos de melhorar todos os dias”, afirmou.

O atacante também elogiou Marco Silva. “Meu desenvolvimento é claro e ele faz parte disso. Ele tem minha confiança e do grupo. Somos nós em campo e procuramos ajudá-lo o máximo possível, porque Marco Silva é uma pessoa excelente.”