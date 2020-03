Everton e Matheus Henrique podem desfalcar o Grêmio na estreia na Liberadores

O Grêmio tem dois problemas para a sua estreia na Copa Libertadores, na terça-feira, contra o América de Cali, na Colômbia. O atacante Everton, jogador mais talentoso da equipe, e o volante Matheus Henrique estão se recuperando de lesões de tornozelo e a participação da dupla no jogo contra os colombianos ainda é uma dúvida.

Por coincidência, os dois se machucaram durante o treino da última quarta-feira. Como era de se esperar, eles foram poupados da partida contra o Juventude, no sábado, pelo Campeonato Gaúcho, para terem concentração total na recuperação. Ainda assim, Renato Gaúcho não tem segurança de que vai poder contar com Everton e Matheus em Cali.

“Se fosse uma decisão de campeonato, talvez eu colocasse os dois para jogar hoje (sábado)”, disse o treinador gremista. “Mas não era o caso e temos um grupo bom. Temos agora uma viagem longa pela frente e eu espero que eles tenham condição de jogar na terça, mas quem vai me dar a resposta são eles. Se conseguirem treinar, garantem presença no jogo.”

A véspera da partida será, portanto, decisiva para os dois jogadores. A delegação do Grêmio viajou neste domingo para a Colômbia e fará nesta segunda um treino em Cali, a última atividade antes da estreia. Renato espera que Everton e Matheus estejam em condições de participar do treinamento.

O treinador gremista tem outras dúvidas para escalar a equipe, mas por questões táticas e técnicas. No meio de campo, Maicon é indiscutível, assim como Matheus Henrique, se for liberado para jogar. Caso isso ocorra, a outra vaga do setor deverá ficar com o meia Thiago Neves ou o volante Lucas Silva. Há ainda a possibilidade de Jean Pyerre, que está se recuperando de uma lesão, ser escalado.

A outra dúvida é na lateral esquerda: Cortez e Caio Henrique disputam a preferência do treinador.

“Se vou começar a falar que vou jogar assim ou assado, o adversário nos dificulta. O importante é que temos um jogador que marca melhor e outro que apoia melhor. Para o treinador, isso é ótimo. Tendo duas opções, posso usar qualquer uma delas”, falou Renato.