Everton destaca desejo de evolução no Muharraq, do Bahrein Atacante é um dos principais nomes da equipe asiática



Um dos destaques do Muharraq desde a última temporada, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, celebrou o bom momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, que atuou no futebol coreano também, seu desejo é manter a evolução e a fase positiva para crescer de produção na agremiação.

– Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Tenho me dedicado muito para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube e para evoluir dentro de campo. Vou manter essa dedicação para conquistar meus objetivos e para ajudar a equipe na sequência da temporada – disse.

Ainda de acordo com o atleta, o futebol do Bahrein tem crescido muito nos últimos anos.

– O Bahrein é um país que gosta muito do futebol e investe anualmente para que o esporte continue evoluindo. As competições estão em um nível bom e isso é muito importante.

