Everton comemora início no Al Adalah e foca em crescimento Atacante vem passando por ótimo momento no futebol da Arábia Saudita

Principal nome do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, comemorou o bom início no futebol da Arábia Saudita. Segundo o jogador, que também atuou na Coreia do Sul, o desejo é continuar crescendo no país.

– Esses primeiros meses aqui na Arábia Saudita têm sido muito bons. Melhor do que eu imaginava. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meus números e meu rendimento em campo com a camisa do clube. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível nesta sequência da temporada – disse.

Ainda de acordo com o atleta, o foco do clube é o acesso este ano.

– Estamos trabalhando com esse foco: o acesso para a elite do futebol árabe. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada.

