Everton Cebolinha vibra com estreia e assistência pelo Flamengo: ‘Sensação muito diferente’

Além do placar elástico e dos três pontos, o Flamengo teve outro motivo para comemorar na goleada de 4 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira. Após três semanas de preparação, Everton Cebolinha enfim estreou com a camisa rubro-negra e, de brinde, deu a assistência para Lázaro fechar o placar no Mané Garrincha.

– Muito feliz de ter estreado com essa camisa. A sensação é muito diferente. Quando entrei para aquecer, vi a torcida gritando meu nome e apoiando nossa equipe, principalmente. Creio que fomos empurrados por eles. Construímos um placar muito bom no primeiro tempo. No segundo, a gente conseguiu administrar mais o jogo. Agora é dar sequência ao trabalho que a gente está no caminho certo – disse Cebolinha após a partida, em entrevista ao Premiere.

Everton Cebolinha começou o jogo no banco de reservas e entrou no intervalo no lugar de Pedro, que havia marcado dois gols. Questionado sobre a forte concorrência no elenco rubro-negro, o camisa 19 destacou o calendário apertado e a importância de todos os atletas estarem preparados para ajudar.

– Acho que quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. É uma dor de cabeça boa para o professor Dorival. Ele sabe que tem jogadores de qualidade no plantel todo. Isso é muito importante porque estamos ainda em todas as competições. O calendário brasileiro é apertado, são muitos jogos e ele vai precisar de todo mundo muito bem preparado. Ainda há muitos jogos pela frente.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 27 pontos e se aproximou do grupo de cima na tabela do Brasileirão. O clube carioca volta a campo no domingo, às 11h (de Brasília) para encarar o Avaí, na Ressacada.

