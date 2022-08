Éverton Cebolinha celebra o 1º gol pelo Flamengo: ‘Precisava e me dá confiança’

Estadão Conteúdo 25/08/2022 - 0:03 Compartilhe

Éverton Cebolinha vinha tendo uma passagem apagada pelo Flamengo, mas resolveu ser decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, em pleno Morumbi. O atacante fez o terceiro gol do time rubro-negro, que o deixa com grande vantagem na luta por uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogador vê o gol como um recomeço.

“Eu estava precisando, gol que traz confiança, que ajudou a nossa equipe. Sei o peso que é representar a camisa do Flamengo. Estava me cobrando muito por esse gol, por boas atuações. É difícil chegar no meio da temporada, parece que eles estão em outro ritmo, mas tenho me dedicado muito para estar 100%”, disse Cebolinha.

Esse foi o primeiro gol do reforço desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Ele não balançava as redes desde o dia 7 de fevereiro, na vitória por 3 a 1 do Benfica sobre o Tondela. No Flamengo, ele participou de 11 partidas, fez o primeiro e tem uma assistência.

Além de desencantar com a camisa rubro-negra, o gol acabou dando mais tranquilidade ao Flamengo na sequência da temporada. Com a vaga para a final da Copa do Brasil encaminhada, a equipe de Dorival Júnior poderá focar na Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro.

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo não conseguiu apresentar o seu melhor futebol, viu o São Paulo melhor em vários momentos da partida, mas foi pontual ao aproveitar as oportunidades criadas. Novamente, o talento pesou mais alto para colocar o time mais perto de uma nova final de torneio.

O duelo de volta será no dia 14 de setembro (quarta-feira), às 21h45, no Maracanã. O Flamengo poderá perder por um gol de diferença que mesmo assim ficará com a vaga. Caso o São Paulo faça dois, levará para os pênaltis. Antes, o clube rubro-negro terá compromissos pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro, sendo o próximo um clássico frente ao Botafogo, no domingo, no Engenhão.