Everson recorda eliminação em 2021 e aposta em fortalecimento do Galo para o restante da temporada Goleiro atleticano destacou que o grupo alvinegro se fechou e focou nas outras competições após eliminação ante o Palmeiras

Apesar de ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo na última quarta-feira (13/7), o Atlético-MG ainda tem grandes ambições na temporada 2022. Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro está a apenas 2 pontos do Palmeiras, líder da competição, e pretende uma vitória, neste domingo (17/7), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, para ficar ainda mais próximo do topo da tabela de classificação.

O goleiro Everson, que foi talvez o único destaque do Galo frente ao Flamengo, falou sobre a importância de uma vitória contra o Botafogo.

“Jogo importante. Foco no Campeonato Brasileiro, onde estamos em quarto lugar e a dois pontos do líder. Sabemos que uma vitória e uma combinação de resultados pode nos colocar na liderança”, destaca.

Questionado sobre a pressão da torcida para a demissão do técnico Turco Mohamed, o goleiro atleticano ressaltou que o comandante argentino é muito querido pelo grupo de jogadores e elogiou o seu trabalho à frente do Galo. O guarda-metas também fez uma comparação com a eliminação nas semifinais da Copa Liberadores do ano passado para o Palmeiras. Segundo ele, o time se fortaleceu ainda para conquistar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

“Estamos no futebol brasileiro e sabemos como é. Temos cinco derrotas no ano, que é um número muito baixo. Estamos brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa Libertadores contra um grande adversário. Nosso ano é muito bom. Mas, infelizmente, tivemos a eliminação da Copa do Brasil e sabemos que surgem alguns questionamentos, principalmente, em relação ao nosso treinador e também para alguns jogadores”, afirma.

“Mas cabe a nós trabalhar com foco, porque sabemos que ficamos abaixo no jogo contra o Flamengo. Conversamos e agora é a hora de juntar os cacos, como foi no ano passado, quando fomos eliminados pelo Palmeiras, no critério desempate. Voltamos fortalecidos e conquistamos os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil”, completa.