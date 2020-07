Everson processa o Santos por salários atrasados e pede rescisão de contrato

O goleiro Everson entrou com processo na Justiça cobrando valores atrasados pelo Santos e pedindo a rescisão de seu contrato. A ação corre em segredo de justiça e o atleta já não esteve presente no treino da equipe neste domingo, no CT Rei Pelé.

O Santos estaria devendo cinco meses de direitos de imagem a Everson, além da redução de 70% do salário em carteira nos últimos três meses, medida que o clube adotou para todos os funcionários que recebem acima de R$ 6 mil por conta da crise financeira gerada pela pandemia do coronavírus.

O clube estaria surpreso com a postura de Everson, pois recentemente havia feito um acordo com o arqueiro para que fossem pagos dois meses de direitos de imagens atrasados e consideravam que era um dos jogadores que mais compreendia a situação financeira complicada do Santos.

Agora, o clube teme um “efeito manada”, ou seja, que outros jogadores decidam seguir o exemplo de Everson e peçam rescisão. O Santos deve mais de três meses de imagem a praticamente todos os atletas do elenco que recebem dessa forma, além da redução salarial, que não teve acordo por escrito.

O corte foi causa de insatisfação entre os jogadores, pois primeiramente o acordo era para que fosse de 35%. No entanto, a diretoria impôs uma redução de 70% e somente avisou no dia do pagamento. Everson é considerado um dos líderes do elenco.

